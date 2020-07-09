Кулеба – про перемовини з РФ щодо Донбасу: Є одне питання, яке блокує все

Прагнення Росії змусити Україну до прямого діалогу з представниками ОРДЛО є темою найгострішого протистояння на перемовинах щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Є одне питання, яке блокує все. Якщо його розв’язати, можна далі рухатися вперед. Це питання – прямий діалог ( з ОРДЛО - ред.) Росія наполягає, що ми маємо вести перемовини виключно з так званими "ЛНР/ДНР", а ми наполягаємо, що ми маємо вести діалог з Російською Федерацією і шукати рішення з ними. Чесно вам скажу, що вже вдалося б досягнути прориву в багатьох питаннях, якби ми змогли розв’язати цю проблему. Поки що рішення для неї немає – ви навіть у публічних заявах українських і російських можете побачити, що саме це є темою гострого протистояння", - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що українська делегація робить наголос на безпекових питаннях безпеки - припинення вогню, розмінування, надання гарантій безпеки і планово працює над їх вирішенням.

"Цього можна досягати у разі наявності політичної волі. У нас така воля є. Іноді вона проблискує з того боку, потім згасає, потім знову проблискує. Ми хочемо, щоб ця воля "сяяла" там на постійній основі", - підкреслив глава МЗС.