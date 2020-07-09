Депутати зібрали підписи за проведення позачергової Ради 14 липня

Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів на підтримку проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 14 липня.

Про це Укрінформу повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“Уже є більше 150-ти підписів за проведення позачергового засідання парламенту 14 липня”, — сказала політик.

Варто зауважити, що розпорядження Голови Верховної Ради щодо скликання цього засідання на сайті ВР поки не опубліковано.

Як повідомляв Укрінформ, 8 липня член фракції "Слуга народу" Олександр Качур заявив, що народні депутати розпочали збір підписів за проведення позачергового засідання Ради 14 липня - для розгляду шести законопроєктів.