Посольство Швеції вітає прогрес у проєкті закону про медіа в Україні

Посольство Швеції в Україні сподівається на ухвалення законопроєкту №2693 «Про медіа».

Про це диппредставництво написало у Twitter.

«Ми вітаємо прогрес у проєкті закону про ЗМІ та його узгодження з Угодою про асоціацію та Стандартами Ради Європи. Сподіваємось на консультації із зацікавленими сторонами та прийняття закону», — йдеться у дописі.

We welcome progress on Draft Law on Media aligning it with Association Agreement and Council of Europe Standards. Looking forward to inclusive stakeholder consultations and adoption of the law. @UkraineCoE https://t.co/BXeVFP1hdL — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) July 8, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 «Про медіа».

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт направити на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).