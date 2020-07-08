Заява слідчого Корецького про тиск не відповідає дійсності — ДБР

Заява керівника одного із слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олега Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою.

Про це йдеться у заяві Державного бюро розслідувань.

“Заява керівника одного із слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олега Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що дії Корецького містять окремі ознаки кримінального правопорушення, а саме розголошення відомостей досудового розслідування.

Управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену в публічних заявах зазначеного працівника бюро.

“З огляду на те, якими засобами масової інформації розповсюджуються вказані відомості, зайвий раз підтверджується намагання одного з фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються ДБР, здійснювати інформаційний та політичний тиск на орган досудового розслідування”, - зазначають у ДБР.

Водночас Держбюро розслідувань у Telegram назвало інтерв’ю Корецького із викриттями діяльності керівництва ДБР спекуляціями, оскільки, відповідно до повідомлення, Корецький планує звільнятися з ДБР.

“Перш за все, через факти “зливу” службової інформації у кримінальних провадженнях, що знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу. Розголошення будь-якої службової інформації, щодо ходу досудових розслідувань є неприпустимим, адже в прямому сенсі “вбиває” будь-яку перспективу розслідування над якою працюють слідчі та оперативні підрозділи”, - йдеться у повідомленні.

У ДБР уточнюють, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого Президента з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово протягом усього 2019 року звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому Президенту.

“За наявною інформацією, дані проєкти підозр неодноразово поверталися Офісом Генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань ДБР у резонансних кримінальних провадженнях тривалий час були відсутніми. У лютому 2020 року керівництвом Бюро було прийнято рішення передати розслідування найбільш важливих проваджень іншим слідчим”, - зазначають у ДБР.

Як повідомлялося, керівник одного зі слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня дав інтерв’ю кільком ЗМІ, де заявив, зокрема, про тиск на нього в ДБР щодо справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, і що у цих справах немає складу злочину.

За словами адвокатів Порошенка, Корецький, який керував групою слідчих у ДБР, і який розпочинав провадження у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки, вважає, що були всі підстави для закриття цієї справи, але провадження нібито здійснювалося під тиском.

Те саме, за словами адвокатів, стосується й справи щодо “Кузні на Рибальському”, постанову про закриття якої адвокати Порошенка оприлюднили 8 липня.