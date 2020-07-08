Обрання запобіжного заходу Порошенку: судді пішли радитись

Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк видалився до нарадчої кімнати під час засідання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Петру Порошенку у справі призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед тим, як слідчий суддя пішов до нарадчої кімнати, Порошенко попросив суд повернути подання про запобіжний захід стороні обвинувачення.

"Я наголошую, я з переконливими аргументами сторони захисту стверджую: я не є підозрюваним станом на зараз. Тому, ваша честь, я просив би повернути подання про запобіжний захід стороні звинувачення… Причиною буде не їх подання про відкликання запобіжного заходу, оскільки сплив термін слідства, а причиною є той факт, що вони не надали жодних доказів для надання запобіжного заходу", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про нібито незаконне призначення ним Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Також прокурори заявили, що у перерві засідання в Печерському райсуді столиці 8 липня вручили Порошенку постанову про завершення слідства у справі призначення ним Семочка.