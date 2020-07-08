Обрання запобіжного заходу Порошенку: судді пішли радитись
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Перед тим, як слідчий суддя пішов до нарадчої кімнати, Порошенко попросив суд повернути подання про запобіжний захід стороні обвинувачення.
"Я наголошую, я з переконливими аргументами сторони захисту стверджую: я не є підозрюваним станом на зараз. Тому, ваша честь, я просив би повернути подання про запобіжний захід стороні звинувачення… Причиною буде не їх подання про відкликання запобіжного заходу, оскільки сплив термін слідства, а причиною є той факт, що вони не надали жодних доказів для надання запобіжного заходу", - сказав Порошенко.
Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк у середу, 8 липня, продовжив обирати запобіжний захід Порошенку у справі про нібито незаконне призначення ним Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.
Також прокурори заявили, що у перерві засідання в Печерському райсуді столиці 8 липня вручили Порошенку постанову про завершення слідства у справі призначення ним Семочка.