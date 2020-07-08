Україна в Мінську закликає дотримуватися "тиші" через пожежі на Луганщині – ОП

Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі розпочала засідання, зустріч відбувається у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що перед початком засідання ТКГ керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове. Місце надзвичайної події терміново відвідав Президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Андрій Єрмак закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

«Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення», – сказав керівник Офісу Президента України.

Попереднє засідання ТКГ відбулось 25 червня.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

За попередньою інформацією Міністерства внутрішніх справ, загинули 7 осіб. Водночас вранці 8 липня у поліції Луганської області поінформували, що підтверджено загибель 4 громадян, місцезнаходження одного громадянина не встановлено. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини. За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Президент Володимир Зеленський 8 липня прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з цими масштабними лісовими.