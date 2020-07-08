Депутати збирають підписи для позачергової Ради на 14 липня

Депутати збирають підписи для позачергової Ради на 14 липня

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Укрінформ
Народні депутати розпочали збір підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 14 липня, для розгляду шести законопроєктів.

Про це поінформував член фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram.

"У вівторок, 14 липня, Верховна Рада планує зібратися на позачергове пленарне засідання. Уже почали збирати підписи депутатів", - повідомив Качура.

Депутат також зауважив, що парламентарії ініціюють розгляд шести законопроєктів на такому засіданні. Качура також оприлюднив лист з відповідною ініціативою депутатів.

Так, народні депутати пропонують розглянути на позачерговому засіданні:

  1. законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (№3658);
  2. законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами)" (№3615);
  3. законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3781);
  4. законопроєкт "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги" (№2013);
  5. законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців" (№2524);
  6. законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту" (№3550).

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати із 30 червня розглядають у другому читанні законопроєкт про гральний бізнес. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок. Очікувалося, що Рада завершить їх розгляд на пленарному засіданні 3 липня, однак не встигла.

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Згідно з Регламентом, народні депутати не можуть перервати розгляд законопроєкту і перейти до інших питань на черговому пленарному засіданні.

Давид Арахамія також повідомив, що у Верховній Раді придумали "секретну зброю", яка дозволить ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) в умовах затягування його розгляду.

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