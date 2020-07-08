У "Слузі народу" досі дискутують, чи потрібна партії чітка ідеологія - депутат

У партії "Слуга народу" досі тривають дискусії стосовно необхідності чіткого ідеологічного позиціонування, бо це може спричинити втрату частини прихильників.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", перший заступник голови Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Вадим Галайчук у виступі на презентації дослідження центру "Нова Європа": "М’яка сила" України в регіоні. Що змінилось за президентства Володимира Зеленського", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про партію, то вона, перебуваючи все ще у стадії розбудови, у стадії формування, в тому числі і певного ідеологічного позиціонування, як на мене, представляє дуже цікавий український феномен абсолютно нової політичної сили. Це не є партія у класичному сенсі. Звичайно, ми мусимо пройти всі процедури, необхідні для того, аби партія була функціональною у класичному сенсі. Але, як показує вже наш сучасний досвід, зовсім не обов’язково для партії займати, наприклад, чітку ідеологічну позицію. Досі точаться дискусії навколо цього. Але поки що нам вдається мати достатньо широку підтримку серед різних верств населення, серед різних вікових груп, серед навіть ідеологічно різних людей", - сказав Галайчук.

Він зазначив, що стратегією, з якою Володимир Зеленський і партія "Слуга народу" ішли на вибори, було перш за все було "Зшиваємо країну".

За словами народного депутата, вона досить успішно працювала, але наразі у партії бачать певні складнощі з її подальшою розбудовою.

"Складнощі (полягають) саме в тому, що позиціонування дійсно потрібне в багатьох питаннях. Ти не можеш обійти необхідності чітко заявляти про свою позицію: і "червоні лінії" стосовно безпекових питань, стосовно основних реформ, які проводяться в країні, – реформи адмінустрою, виборчої реформи. В цих питаннях ми зайняли чіткі державницькі позиції, хоча це нам певною мірою коштувало рейтингу. Але ніхто не сподівався, що ми будемо проводити серйозні реформи без того, щоб ми втратили рейтинг", - зауважив перший заступник голови Комітету ВР.