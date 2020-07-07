Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань нацменшин
Про це йшлося на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василь Боднар з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану, повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що у ході розмови сторони обговорили шляхи активізації політичного діалогу між обома країнами, зокрема, підготовку до візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Бухаресту.
«Василь Боднар та Крістіан-Леон Цуркану порушили також питання відновлення роботи Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин», - йдеться у повідомленні.
Посол поінформував, що Румунія також планує надати фінансову допомогу на облаштування дитячого садочка у місті Бахмут Донецької області України.
У свою чергу заступник міністра подякував румунській стороні за надану гуманітарну допомогу для боротьби з епідемією у Чернівецькій та Луганській областях України.
Фото: МЗС