Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань нацменшин

Україна та Румунія планують відновити роботу Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.

Про це йшлося на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василь Боднар з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану, повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що у ході розмови сторони обговорили шляхи активізації політичного діалогу між обома країнами, зокрема, підготовку до візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Бухаресту.

«Василь Боднар та Крістіан-Леон Цуркану порушили також питання відновлення роботи Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин», - йдеться у повідомленні.

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Посол поінформував, що Румунія також планує надати фінансову допомогу на облаштування дитячого садочка у місті Бахмут Донецької області України.

У свою чергу заступник міністра подякував румунській стороні за надану гуманітарну допомогу для боротьби з епідемією у Чернівецькій та Луганській областях України.

Фото: МЗС