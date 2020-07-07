Низка причин завадить Росії почати наступ на Україну - Рахманін

Розгортання повномасштабної військової агресії Росії проти України найближчим часом є малоймовірним з низки причин.

Про це у програмі "Свобода слова" на ICTV заявив голова депутатської фракції партії "Голос", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін, передає кореспондент Укрінформу.

"По-перше, розмови про збільшення угруповання - це тільки розмови. Якщо відверто, то навпаки: величезне угруповання російське, яке розгортається на українських кордонах, воно загальмоване і відтягнуте в часі та просторі щонайменше на півтора року. Тобто воно мало завершитися до кінця цього року, але у них немає потужностей, щоб це угруповання розгорнути. Це свідчення того, що ситуація через нестабільність цін на нафту і COVID у них доволі скрутна", - пояснив депутат.

Окрім того, на його переконання, зараз найгірший час для реалізації повномасштабного вторгнення з політичної точки зору. Адже восени в Україні відбудуться місцеві вибори, а згідно з рейтингами, "у нас проросійські сили зміцнили свої позиції у порівнянні з парламентськими виборами 2019 року".

Тому, вважає Рахманін, якщо зараз відбудеться повномасштабна агресія РФ, або навіть невелика провокація з її боку, "це різко зменшує шанси проросійських сил, а Путін - остання людина, якій це потрібно".