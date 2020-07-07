Голова правового комітету ВР: Параметри децентралізації будуть єдині для всієї України

Робоча група Верховної Ради з початку 2020 року опрацьовує законопроєкт щодо внесення змін до Конституції України стосовно децентралізації.

Про це у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив голова Комітету ВР з питань правової політики, представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Андрій Костін, передає кореспондент Укрінформу.

"Ситуація із внесенням змін до Конституції щодо децентралізації така: вони знаходяться зараз у робочій групі парламенту. І цей процес – на широкому обговоренні з різними політичними силами та з представниками громадянського суспільства, передусім із представниками місцевого самоврядування", - зазначив Костін.

За його словами, цей процес стартував на початку 2020 року, і зараз законопроєкт ще отримує коментарі від профільних асоціацій, які об'єднують різні органи місцевого самоврядування.

"Коли цей законопроєкт буде фіналізовано, він буде внесений у Верховну Раду як проєкт змін до Конституції. Ми чітко розуміємо, що питання децентралізації є важливими для всього українського суспільства, і параметри цієї децентралізації будуть єдиними для всієї України", - додав голова правового комітету ВР.