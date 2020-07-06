Координаційна рада з реформ обговорила зміни до законів про держслужбу - Немчінов

Координаційна рада з питань реформування державного управління обговорила стан реалізації Стратегії реформування державного управління до 2021 року, прогрес у реформуванні міністерств та питання оплати праці державних службовців.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"6 липня відбулося вісімнадцяте засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління. Члени Координаційної ради та запрошені учасники обговорили стан реалізації Стратегії реформування державного управління до 2021 року, прогрес у реформуванні міністерств, питання відбору та призначення на посади фахівців з питань реформ, а також оплати праці державних службовців", - написав він.

Міністр зазначив, що засідання під його головуванням проводилось в режимі відеоконференції. Участь у ньому взяли народні депутати, представники Рахункової палати, міністерств, ЦОВВ, громадських організацій, а також європейські експерти з Програми SIGMA та проєкту ЄС "EU4PAR".

Немчінов поінформував, що окрему увагу було приділено обговоренню змін до законодавства про державну службу. Голова НАДС представила основні положення урядового законопроєкту (реєстраційний № 3748). Серед ключових викликів: розробка та впровадження нової класифікації посад державної служби, оплати праці в реформованій системі державної служби, запуск інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS). Представники Програми SIGMA та інші учасники висловили свої коментарі та в цілому підтримали зміни, передбачені законопроєктом, відзначив міністр.

Також, за його словами, учасники засідання обговорили концепцію змін до законів "Про Кабінет міністрів України" та "Про центральні органи виконавчої влади". Порушувались питання порядку затвердження Програми дій уряду, типів урядових документів, делегування повноважень тощо. Було вирішено організувати додаткові експертні обговорення зазначеної концепції, повідомив Немчінов.

Він також додав, що учасники засідання погодились провести наступне засідання Координаційної ради у вересні у розширеному форматі за участю представників фракцій та комітетів Верховної Ради.

Як повідомлялося, уряд у лютому 2019 року затвердив Стратегію реформування державного управління України та продовжив термін її впровадження до 2021 року.

Очікується, що результатом реалізації стратегії стане "більш ефективна та підзвітна громадянам система державного управління, яка працює в інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні послуги".