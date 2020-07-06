Стефанішина їде до Брюсселя

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 7-8 липня перебуватиме у Брюсселі та зустрінеться з високопосадовцями НАТО і Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сторінці Офісу віцепрем’єрки у Facebook.

“7-8 липня Ольга Стефанішина перебуватиме з візитом у Брюсселі, де проведе зустрічі з високопосадовцями НАТО та ЄС”, - ідеться в повідомленні.

Планується, що під час візиту обговорюватимуться актуальні питання порядку денного Україна-НАТО, активізація співробітництва у ключових сферах, реформи в Україні, розвиток торгівлі Україна-ЄС тощо.