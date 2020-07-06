Змінити виборчу адресу онлайн можна до 9 вересня

Змінити виборчу адресу онлайн для участі у голосуванні на місцевих виборах можна до 9 вересня цього року.

Про це нагадує Міністерство цифрової трансформації у Facebook.

"Як змінити місце голосування? Подайте заяву через особистий кабінет виборця. Підвантажте один з документів: довідка ВПО, договір оренди житла, документ про право власності на житло тощо. До 9 вересня", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри наголошують, що зазначена виборча адреса буде визначена як постійна, і її не можна буде змінити протягом наступних шести місяців.

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Як повідомляв Укрінформ, ЦВК запустила е-сервіс на сторінці Держреєстру виборців.

Місцеві вибори заплановані в Україні 25 жовтня 2020 року.