ОПЗЖ витратила на телерекламу 60 мільйонів із бюджету — Комітет виборців

Політична партія "Опозиційна платформа — За життя" витратила 60 млн грн, отриманих із Державного бюджету України, на оплату рекламних матеріалів.

Про це повідомляє Комітет виборців України із посиланням на звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2020 року (січень-березень), опублікований на вебсайті НАЗК.

"Усього впродовж І кварталу ОПЗЖ було витрачено на діяльність 63 млн грн. Із них 60 млн грн спрямовано на здійснення пропагандистської діяльності, а саме розміщення реклами на телебаченні. Мова йде про кошти, отримані партією із Державного бюджету України. Гроші отримано в рамках відшкодування витрат партії на передвиборну агітацію під час останніх парламентських виборів та як кошти на фінансування статутної діяльності партії", — йдеться у повідомленні.

При цьому в КВУ уточнюють, що більшу частину коштів отримав телеканал "112 Україна". Так, сукупно партія перерахувала ТОВ "Інформаційне агентство "112 Україна" 23 мільйони бюджетних коштів (6 лютого і 4 березня). Кошти перераховано за "послуги із забезпечення розміщення рекламного відеоматеріалу".

Ще 16 млн грн ОПЗЖ перерахувала ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" як оплату за послуги з розміщення в ефірі рекламних відеоматеріалів.

Окрім того, 19 млн грн було отримано ТОВ "Новини 24" як оплату за розміщення рекламних відеоматеріалів.

"Українські платники податків фактично оплатили рекламу партії на низці телеканалів. На практиці це означає витрачання бюджетних коштів на вітер. Адже замість того, щоб витрачати кошти на розвиток партії, ОПЗЖ витрачає бюджетні кошти на самопіар", – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

На його думку, "такі дії не порушують чинне законодавство, однак суперечать самій ідеї державного фінансування партій. Тому Кошель переконаний, що вкрай важливо внести зміни до закону "Про політичні партії в Україні" і заборонити партіям витрачати державні кошти на оплату реклами.