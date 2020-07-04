Радник голови ОП: Заява Лероса про те, що Єрмака нібито не пустили на термінали TIS, - фейк

Радник керівника ОП України Михайло Подоляк спростував заяву народного депутата України Гео Лероса про те, що главу ОП Андрія Єрмака нібито не пустили на територію групи терміналів TIS під час президентського візиту на Одещину.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці в Facebook.

"...На цей раз Лерос видав чергову фейкову "теорію змови" про те, що керівника Офісу Президента ... в Одесі не пустили на територію групи терміналів TIS. Під час президентського візиту. Унаслідок особистої війни між Андрієм Єрмаком і ... Андрієм Ставніцером. Ага) Точно не пустили. Але тільки в тому самому нав'язливому стані самого Лероса...", - зазначив він.

При цьому Подоляк додав: "Для записних і забійних фантазерів типу Лероса, пряму відповідь Андрія Ставніцера на моє не менш пряме запитання: "як саме він настільки жорстоко не пускав главу офісу на територію терміналів" - "О, точно. Особисто вивів ковшовики й трактори, щоб його Мерседес не проїхав".

При цьому радник керівника ОП оприлюднив фото з термінала, на якому Президент України Володимир Зеленський, керівник ОП Єрмак, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко та інші.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 червня, Зеленський відвідав Одесу з візитом, у програмі якого – інспекція підготовки до підйому танкера Delfi, дорожніх робіт і ремонту мосту через Хаджибейський, а також відвідування міста Південне, зокрема терміналу TIS, та інші заходи.

Сьогодні народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, який раніше оприлюднив скандальні відеозаписи за участю брата голови ОП Дениса, на своїй сторінці в Facebook написав, що главу ОП Андрія Єрмака нібито не пустили на територію терміналів TIS в Південному.

Нагадаємо: Андрій Ставніцер — український бізнесмен, власник частки портової компанії "Трансінвестсервіс", співвласник групи терміналів TIS.

Фото: facebook.com/mpodolyak2