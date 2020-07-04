"Україна з вами!": Зеленський привітав США з Днем Незалежності

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський привітав американців з їхнім Днем Незалежності та побажав місцевій владі сил протистояти всім викликам.

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

"Щасливого Дня Незалежності, США! Понад 200 років США були колискою демократії і стали прикладом для всього світу!", - написав він.

Від імені всієї країни Зеленський привітав республіканців і демократів, а також Білий дім зі святом і побажав їм сил протистояти всім викликам.

"Україна з вами!", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 липня, в США святкують 244-й День незалежності від Великобританії.

Фото: Офіс Президента

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