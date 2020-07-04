Євросолідарність вимагає скликати РНБО для оцінки ситуації після "обнулення" Путіна

"Європейська Солідарність" вимагає від влади рішучої реакції на проведення Росією незаконного референдуму на окупованому Донбасі та в Криму та введення в дію змін до Конституції РФ.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті партії.

"Сьогоднішнім введенням в дію конституційних змін путінська Росія остаточно оформила свій реваншистський курс, кинувши виклик всьому демократичному світу", - вважають у Євросолідарності.

У заяві підкреслюється, що "проведення незаконного референдуму в окупованих Донбасі та Криму, який передував легітимізації конституції Путіна, є не лише черговим грубим порушенням суверенітету України, але й вкотре підтверджує, що участь у мирному процесі для Росії є не більше, ніж димовою завісою для послідовної реалізації агресивних планів проти нашої держави".

Євросолідарність не має жодних сумнівів, що подальші територіальні претензії здійснюватимуться по лінії "захисту російських громадян" та супроводжуватимуться повзучою "паспортизацією" громадян України.

У партії закликають невідкладно скликати засідання РНБОУ для комплексної оцінки ризиків на російському напрямку; ввести національні та вимагати запровадження міжнародних санкцій проти організаторів незаконного референдуму на окупованих територіях України; невідкладно ініціювати на різних міжнародних майданчиках, включаючи Раду Безпеки ООН, обговорення та засудження протиправного голосування на окупованих територіях України як таке, що підриває територіальну цілісність нашої держави; винести на міжнародний порядок денний питання нової російської конституції як загрози миру та безпеці; вжити ефективних заходів для недопущення подальшої "російської паспортизації" громадян України; припинити підривні дії проти гуманітарної безпеки України та зупинити узурпацію Росією та її маріонетками інформаційного простору України.

Як повідомлялося, відсьогодні набули чинності зміни до Конституції РФ, якими, зокрема, передбачено "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Російська влада заявила, що поправки підтримали 77,9% учасників голосування.

Водночас низка країн засудила голосування за зміни до конституції РФ, що проводилося з 25 червня по 1 липня, у тому числі й на території тимчасово окупованого Криму, а також із залученням жителів ОРДЛО, яким раніше було незаконно видані російські паспорти.