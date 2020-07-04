Милованов пояснив, чому не зможе зараз очолити Нацбанк
Про це Милованов сказав під час перерви ефіру "Свобода слова" Савіка Шустера.
"Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року", - пояснив він.
Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".
2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія. 3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.