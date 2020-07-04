Милованов пояснив, чому не зможе зараз очолити Нацбанк

Ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов до березня наступного року не зможе очолити Нацбанк.

Про це Милованов сказав під час перерви ефіру "Свобода слова" Савіка Шустера.

"Це неможливо. Є закон про НБУ і Кабмін, який вимагає, щоб така людина, як я, після закінчення строку повноважень міністра почекала один рік. Тобто, розмова про мене може бути тільки з березня наступного року", - пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія. 3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.