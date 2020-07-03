Закон про кандидатський резерв держслужбовців зменшить бюрократію - Немчінов

Закон про запровадження інституту кандидатського резерву на посади державної служби полегшить організацію конкурсів на зайняття посад державної служби та зменшить бюрократію з подачею документів.

Про це написав міністр КМУ Олег Немчінов у Facebook.

"Кандидатський резерв: значно полегшить організацію конкурсів на зайняття посад державної служби, зменшить бюрократію з подачею документів для участі у конкурсних доборах, упередить "втрату" гідних кандидатів, які можуть бути запрошені до участі у конкурсах", - наголосив міністр.

За його словами, також передбачається створення відповідної інформаційної бази даних кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання компетентностей під час проведення конкурсів на посади державної служби.

"Ухваленим законопроєктом скасовується механізм добору на посади державної служби на умовах контракту на період дії карантину та відновлюється проведення конкурсів на посади державної служби. При цьому особи, які були призначені на умовах строкових контрактів, здійснюватимуть свої повноваження до призначення на посаду державної служби співробітників за результатами конкурсу", - зазначив Немчінов

Він наголосив, що попереду велика робота по розробці та впровадженню відповідного механізму функціонування такого резерву.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 липня ухвалила Закон “Про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву”.

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Необхідність ухвалених законодавчих новацій зумовлена необхідністю використання професійного потенціалу кандидатів на посади державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, що взяли участь у конкурсі, але не визначені суб’єктом призначення або керівником державної служби переможцями конкурсу.

Цей закон встановлює можливість автоматичного запрошення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби кандидата, інформація про якого міститься в базі кандидатського резерву, до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад. Інформація щодо таких кандидатів також може надаватися на відповідні запити державних органів.

Також закон встановлює однорічний строк перебування в базі кандидатського резерву інформації щодо зазначених кандидатів (з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу).

Порядок ведення та застосування даних бази кандидатського резерву, а також використання попередніх результатів оцінювання вимог таких кандидатів пропонується передбачити в Положенні про базу кандидатського резерву, яке затверджується Кабінетом міністрів України.