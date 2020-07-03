Берлін чекає на прискорення реформ в Україні - дипломат

Берлін буде й надалі підтримувати Україну на шляху реформ, але у Німеччині очікують, що проведення реформ у низці сфер буде прискорене.

Про це сказав у бесіді з кореспондентом Укрінформу спецпредставник з питань України в МЗС ФРН Жан-П'єр Фрьолі.

"Вважаю, що основним нашим завданням є продовження підтримки Україну на шляху її наближення до Європи, до ЄС. І одночасно продовження нею процесу внутрішніх реформ", - сказав Фрьолі.

Він вважає, що допоможе у виконанні цього завдання головування Німеччини в Раді ЄС у другому півріччі року.

Водночас дипломат звернув увагу на наявні, з точки зору Берліну, проблеми. Це, за його словами, "необхідність більш активних дій у проведенні реформ, особливо в реформуванні правової системи, подоланні корупції".

"Ми із занепокоєнням дивимося на те, що все ще ініціюється недостатньо реформ, особливо в тому, що стосується виконання вимог Венеціанської комісії, реформи судів, різних структур і органів самоврядування. Ми вважаємо, що треба робити більше на цих напрямках, а ми готові підтримувати", - сказав Фрьолі.

Він запевнив, що для Німеччини відносини з Україною є дуже важливими.

Спецпредставник з питань України в МЗС ФРН Фрьолі збирається відвідати Україну, які тільки "дозволить ситуація". Востаннє дипломат був у Києві в 2014 році, до цього працював у Посольстві ФРН в Україні з 2005 до 2009.

Фрьолі був призначений спецпредставником з питань України на початку червня. В його штабі 11 дипломатів.

Посада спецпредставника була створена в МЗС ФРН у середині 2014 року, після анексії Криму Росією. До цього її обіймали вже 3 дипломати.