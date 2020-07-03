В Анталії засідає група стратегічного планування України та Туреччини

Як інформував МЗС України, у ході спілкування міністрів піднімається широке коло тем двосторонньої взаємодії та питання регіональної безпеки.

Окрема увага приділена процесу мілітаризації Криму, порушенням російською окупаційною владою прав людини на півострові, динаміці безпекової ситуації в Азовсько-Чорноморському регіоні та на Близькому Сході, протидії російській агресії на Донбасі та ініціативам мирного врегулювання на сході України.

Глави МЗС також обговорюють розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Туреччиною, поглибленню співпраці в енергетиці, взаємодії у сфері безпеки та оборони, перспективам завершення переговорного процесу щодо укладання Угоди про вільну торгівлю, питанням взаємодії в ООН, НАТО, ОБСЄ, Раді Європи.

Йтиме мова й про підготовку до Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Президентів України та Туреччини.

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З українського боку участь у зустрічі за головування двох міністрів беруть: посол України в Туреччині Андрій Сибіга, генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман, консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко, з турецького: директор департаменту Східної Європи МЗС Туреччини, колишній посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель, спеціальний радник глави МЗС Туреччини Корай Ерташ, начальник управління Департаменту країн Східної Європи Япрак Едже.