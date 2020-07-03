Смолій заявив, що після відставки хоче "трошки відпочити"
Укрінформ
Яків Смолій, якого Верховна Рада сьогодні звільнила з посади голови Національного банку, планує після відставки "трошки відпочити".
Про це він сказав журналістам на брифінгу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я трошки хочу відпочити", - сказав Смолій.
Він також не вбачає ризиків для співпраці НБУ з міжнародними інституціями, такими як МВФ, оскільки, за його словами, ці інституції працюють не з персоналіями.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 липня звільнила Смолія з посади голови НБУ за поданням Президента.