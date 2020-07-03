В Анталії стартували переговори глав МЗС України та Туреччини
Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.
Перемовини очільників МЗС стартували із зустрічі віч-на-віч. Пізніше міністри головуватимуть на 8-му засіданні Спільної групи стратегічного планування у розширеному форматі.
У рамках робочого візиту до Туреччини заплановані також зустрічі Кулеби з представниками української та кримськотатарської громад, відкриття барельєфа Тараса Шевченка в Парку української культури в Анталії, зустріч із представниками українського бізнесу, що працюють у Туреччині, та інші заходи.
Читайте також: Кулеба прибув до Туреччини з робочим візитом
Як повідомлялося, на початку лютого Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.
Фото: Ольга Будник