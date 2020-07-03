В Анталії стартували переговори глав МЗС України та Туреччини

У турецькій Анталії розпочалися переговори міністрів закордонних справ України та Туреччини - Дмитра Кулеби та Мевлюта Чавушоглу.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Перемовини очільників МЗС стартували із зустрічі віч-на-віч. Пізніше міністри головуватимуть на 8-му засіданні Спільної групи стратегічного планування у розширеному форматі.

У рамках робочого візиту до Туреччини заплановані також зустрічі Кулеби з представниками української та кримськотатарської громад, відкриття барельєфа Тараса Шевченка в Парку української культури в Анталії, зустріч із представниками українського бізнесу, що працюють у Туреччині, та інші заходи.

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Як повідомлялося, на початку лютого Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

Фото: Ольга Будник