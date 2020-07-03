Разумков закрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове пленарне засідання парламенту 3 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим”, — оголосив спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати розглянули 14 питань порядку денного, серед них — звільнення голови Національного банку Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, а також законопроєкт щодо внесення змін до держбюджету на 2020 рік для вжиття заходів із подолання наслідків повені в західних областях України.

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Раніше сьогодні голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поінформував, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у другій половині дня у п’ятницю будуть розглянуті законопроекти, щодо яких немає дискусії серед народних депутатів, а запланований раніше до розгляду сьогодні законопроєкт про гральний бізнес вирішили в порядок денний не включати.

1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". Глава держави Володимир Зеленський 2 липня виніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія сказав, що на позачерговому засіданні в п'ятницю, окрім проєкту постанови про відставку голови Нацбанку Якова Смолія, може бути розглянуто питання відставки голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.