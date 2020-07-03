Рада взялася за звільнення голови АМКУ
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Укрінформ
Верховна Рада розглядає проєкт постанови № 3784 “Про звільнення Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України”.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Вам запропонований до розгляду проєкт постанови про звільнення Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України... Голова Антимонопольного комітету України Терентьєв Юрій Олександрович 1 липня 2020 року написав відповідну заяву на ім'я Голови Верховної Ради”, - поінформував спікер Дмитро Разумков.
Терентьєв очолює Антимонопольний комітет із 25 травня 2015 року.
Як повідомляв Укрінформ, 2 липня Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді звільнити Терентьєва.