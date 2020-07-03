Глава НБУ - про свою відставку: Це протест, сигнал і “червона лінія”

Голова Національного банку України Яків Смолій наголосив, що його заява про відставку є попередженням та застереженням від спроб підірвати інституційні основи НБУ.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи означає моя відставка те, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні. Це протест, це сигнал, це попередження, це червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку України", - наголосив Смолій.

Він додав, що наразі правління та працівники банку залишаються працювати в НБУ для того, щоб "зберегти макроекономічну і фінансову стабільність". "Однак вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати. Щоб Президент, уряд та політики нарешті налагодили ефективну взаємодію з центральним банком", - зазначив Смолій.

За його словами, протягом тривалого часу на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск з метою ухвалення "економічно необґрунтованих" рішень, які "можуть дорого коштувати українській економіці" у довгостроковій перспективі.

"Тиск через суди, проплачені мітинги на Інститутській та під домівками членів правління. Інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні. Необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ та безпосередньо моєї діяльності як очільника інституції. Використання ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Усе це елементи одного ланцюга", - підкреслив Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою, в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.