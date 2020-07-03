Рада збереться з нагоди 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет

Верховна Рада 16 липня планує провести урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України.

За відповідну постанову №3721 про урочисте засідання ВР проголосували 349 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України планують провести 16 липня о 16:00 у залі пленарних засідань парламенту.

Верховна Рада Української РСР 16 липня 1990 року ухвалила політичний і правовий акт проголошення державного суверенітету України, який став фактично першим конституційним актом утвердження реального суверенітету України. Декларацією про державний суверенітет України було акцентовано увагу, зокрема, на таких засадничих речах як самовизначення української нації, самостійність у розв'язанні питань державного життя, територіальна недоторканність, економічна самостійність, зовнішня та внутрішня безпека.

Читайте також: Рада дозволила абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО

Як повідомляв Укрінформ, ініціатором проведення урочистого засідання ВР з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України виступив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.