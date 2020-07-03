Україна продовжить участь у Договорі з відкритого неба та його імплементацію – МЗС

Україна спільно з державами-партнерами з числа членів НАТО та ЄС продовжить участь у Договорі з відкритого неба та його імплементацію.

Про це йдеться у коментарі МЗС України з приводу позачергової конференції держав-учасниць Договору з відкритого неба.

«Збереження ДВН та продовження участі у ньому відповідає інтересам військової безпеки України, а також пріоритетам євро-атлантичної інтеграції. Повітряний моніторинг за військовою діяльністю, а також обмін інформацією з державами-партнерами складають важливе джерело інформації, необхідної для оцінки воєнної та воєнно-політичної обстановки в умовах протидії збройній агресії Росії», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що, окрім того, проведення спільних спостережних місій за участю українських та іноземних інспекторів, як і використання українського літака «АН-32» в інтересах спостережних місій членів НАТО, є одним з важливих напрямів практичної взаємодії та елементом досягнення оперативної сумісності між збройними силами держав-членів Альянсу та України.

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Водночас Україна, як і раніше, наполягає на добросовісному виконанні передбачених цим Договором зобов’язань всіма без виключення державами-учасницями.

У цьому контексті у МЗС акцентували, що українська сторона вважає справжніми причинами виходу США з цього Договору спровоковані Росією свідомі багаторічні дії, спрямовані на злам загальноєвропейських режимів у сфері контролю над озброєннями та військової стриманості, а також на приховування військових приготувань, процесів масштабного розгортання нових систем ударних озброєнь поблизу українсько-російського державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, Луганської та Донецької областей.

«Україна закликає всі держави-учасниці забезпечити дотримання і подальшу імплементацію Договору, а також до активної протидії спробам Москви маніпулювати його положеннями з метою легалізації наслідків збройної агресії Росії проти України, тимчасової окупації та незаконної анексії частини суверенної території України», - наголосили в МЗС України.