Щорічну зустріч YES перенесли на 2021 рік у зв’язку з пандемією

Сімнадцяту щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES) перенесли на 2021 рік у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це Укрінформу повідомили 3 липня у пресслужбі Фонду Віктора Пінчука, який є організатором заходу.

"17-ту Щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії, заплановану на 10-12 вересня 2020 року, буде перенесено на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Організатори нагадують, що YES — це форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. Також в рамках форуму відбувається діалог між лідерами з України, ЄС, США та інших частин світу. YES об’єднує лідерів від політики, бізнесу, представників ЗМІ, громадянського

суспільства та експертної громади.

YES була започаткована у 2004 році, по 2013 рік щорічні зустрічі проводилися у Лівадійському палаці в Ялті. Після анексії Криму Російською Федерацією щорічні зустрічі YES було перенесено до Києва.

До складу правління YES входять Александр Кваснєвський, президент Польщі (1995-2005), голова правління YES; Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), прем’єр-міністр Швеції (1991-1994); Патрік (Пет) Кокс, президент Європейського парламенту (2002-2004), депутат Європейського парламенту (1989-2014); Вольфганг Ішінгер, посол, голова Мюнхенської конференції з безпеки, старший професор Школи управління Hertie; Віктор Пінчук, засновник YES, засновник Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne; Андрерс Фог Расмуссен, засновник Rasmussen Global, генеральний секретар НАТО (2009-2014), прем’єр-міністр Данії (2001-2009); Стефан Фукс, віцепрезидент Havas Group, виконавчий співголова Havas Worldwide.