Разумков зібрав голів фракцій і груп на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зібрав на нараду голів депутатських фракцій і груп парламенту.

Про це спікер оголосив перед початком позачергового засідання ВР у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Шановні голови депутатських фракцій і груп, на п'ять хвилин підійдіть до трибуни”, - сказав він.

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 3 липня о 14:00.

На позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати планують розглянути 14 питань порядку денного, серед них — звільнення голови Національного банку Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, а також законопроєкт щодо внесення змін до Держбюджету для вжиття заходів із подолання наслідків повені в західних областях України.