Позачергова Рада відбудеться о 14.00 — Разумков

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня, о 14.00.

Про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков під час чергового засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Надійшли підписи народних депутатів із проханням провести позачергове засідання сьогодні о 14.00. Найближчим часом буде розпорядження Голови Верховної Ради щодо позачергового засідання”, – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати планують розглянути 14 питань порядку денного, серед них — звільнення голови Національного банку Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, а також законопроєкт щодо внесення змін до Держбюджету для вжиття заходів із подолання наслідків повені в західних областях України.