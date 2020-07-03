Важлива стабільна монетарна політика, а не особа чиновника на посаді голови НБУ – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що відставка голови Національного банку є невчасною, але важливішою є стабільна монетарна політика, а не особа чергового чиновника, що обіймає посаду голови НБУ.

Таку свою позицію урядовець оприлюднив у Тelegram-каналі.

"Відставка Смолія невчасна? Звісно, невчасна. Це треба було зробити раніше! Підлість кидати все, коли український Мінфін вийшов на ринок запозичень з новим випуском єврооблігацій обсягом 1,75 млрд дол. Фахівці знають, яка це кропітка та делікатна робота. Звісно, знав про це і Смолій. Але все одно вирішив підставити країну. Під час стагнації економіки, яку викликала пандемія коронавірусу. У той час, коли, зокрема, культурі конче необхідні гроші на підтримку. Керівництво НБУ давно навчилося шантажувати своєю "незамінністю" в перемовинах з МВФ. Але це є брехнею. Бо насправді важлива стабільна монетарна політика, а не особа чергового чиновника, що займає посаду голови НБУ", - написав Ткаченко.

За його словами, прикриваючись "вимогами" МВФ, керівництво Нацбанку ігнорувало будь-які аргументи, наприклад, щодо зниження облікової ставки, яка досягала 16% в той час, коли інфляція не перевищувала 2%. І саме це давало можливість банкам мати двозначну цифру прибутку. Плюс до того ж гра на ринку валют, коли стрибки курсу співпадали з датами випуску чи погашення запозичень, а "звичайні підприємства, тим часом, стогнали від надзвичайно високих відсоткових ставок, які взагалі не відповідали реальному стану речей, зокрема, в монетарній сфері".

"Незалежний нацбанк потрібен, бо це – фундамент стабільності економіки. І справді політика НБУ була жорсткою в монетарному плані та інституціонально правильною. Але він не має бути незалежним від правосуддя, наприклад. Бо варто, зокрема, розібратися з облігаціями, на яких наживалися спекулянти", - додав міністр .

Він наголосив на тому, що стабільність та незалежність центробанку справді важливі, але реальні, а не маніпулятивні.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

У Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

Президент Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій був призначений на посаду голови НБУ у березні 2018 року.