Позачергова Рада не розглядатиме законопроєкт про гральний бізнес – Гетманцев
Про це поінформував журналістів голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відповідаючи на запитання, які законопроєкти можуть розглянути депутати на позачерговому засіданні, Гетманцев сказав: “Можливо, ми говоримо про внесення змін до закону про державний бюджет у зв’язку з повінню. І також деякі, можливо, інші законопроєкти щодо яких немає дискусії в залі, які підтримуються всіма”.
Водночас, депутат зауважив, що парламентарії напередодні вирішили не включати в порядок денний цього засідання законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
“Вчора ми проаналізували це питання детальніше і відмовилися від такого рішення”, - сказав Гетманцев.
За його словами, серед депутатів є різні підходи що того, чи відповідає Регламенту продовження розгляду цього законопроєкту на позачерговому засіданні.
“Є дискусія. Там є підхід, що можна розглядати, є підхід, що не можна розглядати. Тому ми вчора й відмовилися, власне кажучи, від цієї ідеї, ініціативи про проведення позачергового засідання саме з гральним бізнесом, щоб прибрати цю дискусію”, - сказав голова комітету.
При цьому він не став прогнозувати, чи можуть депутати ухвалити законопроєкт про гральний бізнес на черговому пленарному засіданні у п’ятницю.
Як повідомляв Укрінформ, 2 липня голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія поінформував, що позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться у п'ятницю, 3 липня.
Він також заявив, що у Верховній Раді придумали "секретну зброю", яка дозволить ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д).
Законопроєкт про гральний бізнес у другому читанні народні депутати розглядають з 30 червня. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок.