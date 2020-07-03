Позачергова Рада не розглядатиме законопроєкт про гральний бізнес – Гетманцев

На позачерговому засіданні Верховної Ради у другій половині дня у п’ятницю будуть розглянуті законопроєкти, щодо яких немає дискусії серед народних депутатів; законопроєкт про гральний бізнес вирішили в порядок денний не включати.

Про це поінформував журналістів голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, які законопроєкти можуть розглянути депутати на позачерговому засіданні, Гетманцев сказав: “Можливо, ми говоримо про внесення змін до закону про державний бюджет у зв’язку з повінню. І також деякі, можливо, інші законопроєкти щодо яких немає дискусії в залі, які підтримуються всіма”.

Водночас, депутат зауважив, що парламентарії напередодні вирішили не включати в порядок денний цього засідання законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

“Вчора ми проаналізували це питання детальніше і відмовилися від такого рішення”, - сказав Гетманцев.

За його словами, серед депутатів є різні підходи що того, чи відповідає Регламенту продовження розгляду цього законопроєкту на позачерговому засіданні.

“Є дискусія. Там є підхід, що можна розглядати, є підхід, що не можна розглядати. Тому ми вчора й відмовилися, власне кажучи, від цієї ідеї, ініціативи про проведення позачергового засідання саме з гральним бізнесом, щоб прибрати цю дискусію”, - сказав голова комітету.

При цьому він не став прогнозувати, чи можуть депутати ухвалити законопроєкт про гральний бізнес на черговому пленарному засіданні у п’ятницю.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 липня голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія поінформував, що позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться у п'ятницю, 3 липня.

Він також заявив, що у Верховній Раді придумали "секретну зброю", яка дозволить ухвалити законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д).

Законопроєкт про гральний бізнес у другому читанні народні депутати розглядають з 30 червня. До документа було внесено понад 3,5 тисячі поправок.