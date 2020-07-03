Рада планує завершити розгляд законопроєкту про гральний бізнес

Верховна Рада планує 3 липня завершити розгляд поправок до законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та ухвалити його у другому читанні.

Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту.

Традиційно у п'ятницю депутати розпочнуть пленарне засідання із години запитань до уряду. Так, парламентарії мають намір заслухати звіт Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про вжиті урядом заходи з ліквідації наслідків повені на Прикарпатті, а також про стан використання коштів на подолання пандемії COVID-19 та про практику вирішення кадрових питань, що належать до конституційних повноважень парламенту.

Після цього Рада продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту про гральний бізнес. Рада почала розгляд поправок до нього 30 червня. Загалом їх було внесено понад 3500. Цей документ, зокрема, пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Законопроєкт також дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Водночас, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

Окрім того, порядком денним передбачено розгляд ряду інших питань, зокрема йдеться про законопроєкти у сфері медицини, освіти та економіки. Так, депутати планують розглянути законопроект №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Далі депутати збираються включити до порядку денного сесії законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" (3671) і "Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності" (3668).

На повторне перше читання винесено законопроєкт №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

У другому читанні Рада має намір ухвалити законопроєкти №1220 "Про внесення змін до закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій і прогалин)" та №1067-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності".