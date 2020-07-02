Зеленський призначив посла України в Іспанії

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Погорельцева послом України в Іспанії.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави

"Призначити Погорельцева Сергія Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія", - йдеться в документі.

Попереднім указом Президент звільнив Анатолія Щербу з посади посла України в Іспанії.

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Як повідомлялося, Сергій Погорельцев до цього обіймав посаду директора Департаменту консульської служби МЗС.