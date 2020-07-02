Зеленський призначив посла України в Іспанії
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Погорельцева послом України в Іспанії.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави
"Призначити Погорельцева Сергія Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія", - йдеться в документі.
Попереднім указом Президент звільнив Анатолія Щербу з посади посла України в Іспанії.
Як повідомлялося, Сергій Погорельцев до цього обіймав посаду директора Департаменту консульської служби МЗС.