У Раді створили нове міжфракційне об'єднання
Укрінформ
У Верховній Раді створили нове міжфракційне об'єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція".
Про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков, відкриваючи ранкове засідання парламенту 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Відповідно до статті 60 закону України “Про регламент Верховної Ради України”, повідомляю про створення у Верховній Раді дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція"”, - сказав Разумков.
Головою цього об'єднання став позафракційний народний депутат Андрій Деркач.