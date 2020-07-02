У Раді створили нове міжфракційне об'єднання

У Раді створили нове міжфракційне об'єднання

Укрінформ
У Верховній Раді створили нове міжфракційне об'єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція".

Про це оголосив Голова ВР Дмитро Разумков, відкриваючи ранкове засідання парламенту 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відповідно до статті 60 закону України “Про регламент Верховної Ради України”, повідомляю про створення у Верховній Раді дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція"”, - сказав Разумков.

Читайте також: Разумков відкрив засідання Ради

Головою цього об'єднання став позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-