Депутат Євтушок увійшов до фракції “Батьківщина”

Народний депутат Сергій Євтушок увійшов до складу депутатської фракції політичної партії “Батьківщина”.

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відкриваючи ранкове засідання парламенту 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Євтушка Сергія Миколайовича до складу депутатської фракції політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”, - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Сергій Євтушок склав присягу народного депутата на засіданні Верховної Ради 30 червня.

Центральна виборча комісія 25 червня визнала обраним та зареєструвала Євтушка народним депутатом. Його було зареєстровано замість народного депутата від "Батьківщини" Ольги Бєлькової, повноваження якої Рада достроково припинила 18 червня.