Рада продовжить розгляд законопроєкту про гральний бізнес

Верховна Рада планує у четвер, 2 липня, продовжити розгляд поправок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д).

Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту.

Так, депутати розпочнуть пленарне засідання із продовження розгляду у другому читанні законопроєкту про гральний бізнес, поправки до якого Рада почала обговорювати 30 червня.

Окрім того, порядком денним передбачено розгляд інших питань, зокрема законопроєктів у сфері медицини, освіти та економіки.

Так, другим питанням пленарного четверга є розгляд законопроєкту "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" (№ 3648). Після цього депутати збираються включити до порядку денного сесії законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я" (№ 3671) і "Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності" (№ 3668).

На повторне перше читання винесено законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)" (№ 3012-2).

У другому читанні Рада має намір ухвалити законопроєкти "Про внесення змін до закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин)" (№ 1220) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності" (№1067-д).

Як повідомлялося, 30 червня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключив, що депутати розглядатимуть у другому читанні законопроєкт про гральний бізнес упродовж кількох днів, адже до нього внесено понад 3500 поправок.

У свою чергу голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція “Слуга народу”) прогнозувала, що парламентарії завершать їх розгляд до кінця поточного тижня.

Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

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Документ, зокрема, пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Окрім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

Фото: ВР