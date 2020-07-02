Незалежність Нацбанку залишається пріоритетом - Офіс Президента

В Офісі Президента України запевнили, що Правління Нацбанку буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

Про це у Facebook повідомляє Офіс Президента.

«Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав Президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності», - указується у повідомленні.

Зазначається, що НБУ разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності та сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування.

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В ОП наголошують, що дискусії стосовно діяльності Нацбанку мають базуватися виключно на засадах професійності та «мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України».

Як повідомлялося, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.