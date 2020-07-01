Під посольством РФ відбудеться акція проти захоплення влади в Росії Путіним

ГО “Всеукраїнський рух інвалідів та ветеранів АТО” біля посольства Російської Федерації у Києві 1 липня о 22 годині проведе мирну акцію, метою якої є привернення уваги мешканців та гостей столиці на агресивну діяльність РФ проти України.

Крім того, активісти протестуватимуть проти внесення змін до Конституції Росії, які фактично "обнуляють" строки перебування на посаді президента Російської Федерації Володимира Путіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Організатори акції вважають, що всенародний референдум про внесення правок до Конституції РФ – це фарс та узурпація влади Путіним. Учасники заходу закликають українців стати на захист демократичних цінностей та висловити свій протест проти злочинного захоплення влади в Російській Федерації.

Всеросійський референдум щодо змін до основного закону – Конституції РФ, проводився з 25 червня до 1 липня. У разі ухвалення запропонованих змін, терміни перебування Путіна на посаді президента РФ "обнуляться", після чого він зможе ще двічі балотуватися на найвищу посаду.