Комітет Ради не став розглядати проєкт про відставку Авакова

Члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності не внесли до порядку денного засідання проєкт постанови №3606 "Про звільнення Авакова А.Б. з посади міністра внутрішніх справ України".

Про це розповів перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук, повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Комітет з правоохоронної діяльності сьогодні відмовився розглянути по суті постанову «Голосу» про відставку ... міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Попри те, що проєкт підписали 55 народних депутатів, — це навіть більше, ніж для конституційного подання, — проєкт так і не з’явився у порядку денному комітету", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку зазначається, що "Голос" обурений таким рішенням комітету.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня 55 народних депутатів зареєстрували у ВР проєкт постанови № 3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Збір підписів під відповідним проєктом постанови ініціювала фракція партії "Голос".