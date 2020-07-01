Гральний бізнес: Рада не розглянула всі поправки і розійшлася до завтра
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.
Упродовж засідання народні депутати розглядали у другому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
Парламентарії не завершили розгляд поправок до законопроєкту, яких внесено понад 3500.
Решту дня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.
Наступне засідання Верховної Ради заплановано на четвер, 2 липня.
Фото: ВР