Гральний бізнес: Рада не розглянула всі поправки і розійшлася до завтра

Гральний бізнес: Рада не розглянула всі поправки і розійшлася до завтра

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Упродовж засідання народні депутати розглядали у другому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

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Парламентарії не завершили розгляд поправок до законопроєкту, яких внесено понад 3500.

Решту дня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Наступне засідання Верховної Ради заплановано на четвер, 2 липня.

Фото: ВР

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