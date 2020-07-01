Зеленський привітав Німеччину з початком головування в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський привітав Німеччину з початком головування в Раді Європейського Союзу.

Привітання глава держави оприлюднив у Twitter.

"Вітаю Німеччину з початком головування в Раді ЄС. Україна поділяє європейські цінності та рухається у напрямку ЄС. З новими викликами COVID-19 усім потрібні старі друзі - щоб вивчити наші уроки, переформатувати і відновити глобальну стійкість", - написав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня Німеччина прийняла від Хорватії головування в Європейській Раді на наступні пів року.

Як відомо, посаду голови Ради Європейського Союзу держави-члени обіймають по черзі упродовж шести місяців.

Фото: Twitter Володимира Зеленського