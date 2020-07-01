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Фракція "Слуга народу" збереться через скандал із Третьяковою

Укрінформ
Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" планує 2-3 червня провести засідання, під час якого обговорити скандальну заяву голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

Про це сказав член фракції Олександр Качура під час брифінгу 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки ще не обговорювалося питання щодо проведення засідання. Я вчора запитав Давида Арахамію (голову фракції "СН" — ред.), коли в нас відбудеться засідання фракції, — він поки не відповів. Я думаю, що це може бути або в четвер, або в п'ятницю, тому що сьогодні ще засідання комітетів тривають... Але в найближчі дні нам треба в будь-якому випадку зустрітись. Я для себе склав уже кілька варіантів, як вийти з цієї ситуації (щодо скандальної заяви Третьякової — ред.), я їх озвучу на засіданні фракції", — зазначив Качура.

Як повідомляв Укрінформ, раніше під час вебінару голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.

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Пізніше Третьякова заявила, що не збирається йти зі своєї посади, попри тиск.

30 червня під час виступу з трибуни ВР Третьякова заявила, що проти неї ведеться проплачена кампанія через реформування, що проводить комітет, а також через її діяльність у ТКГ.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що не отримував жодних звернень від представників депутатських фракцій і груп щодо відкликання Третьякової з посади голови профільного комітету.

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