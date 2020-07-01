Фракція "Слуга народу" збереться через скандал із Третьяковою

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" планує 2-3 червня провести засідання, під час якого обговорити скандальну заяву голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

Про це сказав член фракції Олександр Качура під час брифінгу 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки ще не обговорювалося питання щодо проведення засідання. Я вчора запитав Давида Арахамію (голову фракції "СН" — ред.), коли в нас відбудеться засідання фракції, — він поки не відповів. Я думаю, що це може бути або в четвер, або в п'ятницю, тому що сьогодні ще засідання комітетів тривають... Але в найближчі дні нам треба в будь-якому випадку зустрітись. Я для себе склав уже кілька варіантів, як вийти з цієї ситуації (щодо скандальної заяви Третьякової — ред.), я їх озвучу на засіданні фракції", — зазначив Качура.

Як повідомляв Укрінформ, раніше під час вебінару голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.

Пізніше Третьякова заявила, що не збирається йти зі своєї посади, попри тиск.

30 червня під час виступу з трибуни ВР Третьякова заявила, що проти неї ведеться проплачена кампанія через реформування, що проводить комітет, а також через її діяльність у ТКГ.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що не отримував жодних звернень від представників депутатських фракцій і груп щодо відкликання Третьякової з посади голови профільного комітету.