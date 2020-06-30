Справа про “зниклий” мільярд НБУ: на комітет Ради кличуть Венедіктову і Холодницького

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики вирішив викликати генерального прокурора Ірину Венедіктову та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького для надання пояснень щодо закриття справи, пов'язаної з VAB банком, де фігурує його власник Олег Бахматюк.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"На пропозицію представника "Голосу" Ярослава Юрчишина, антикорупційний комітет Верховної Ради вирішив викликати генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького для дачі пояснень, чому була закрита справа про розкрадання 1,2 млрд гривень банку VAB, до якого ймовірно був причетний його власник Олег Бахматюк та спільники", - зазначив Юрчишин.

Депутат зауважив, що це одна зі справ, через яку олігарх зараз переховується за кордоном.

За словами Ярослава Юрчишина, 26 червня було закрито справу, відповідно до рішення Печерського суду, незважаючи на те, що це рішення оскаржене у Вищому антикорупційному суді.

"Так виглядає, що одна зі сторін свідомо покриває ймовірну корупцію у надзвичайно великих масштабах. Контрольна функція комітету і полягає в тому, щоби з'ясувати причини такої дії та встановити справедливість. Корупція такого рівня має бути під контролем парламенту і ми вдячні комітету за підтримку ініціативи "Голосу", - сказав Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Печерський райсуд столиці зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу, пов'язану з VAB банком.

Рішення Печерського райсуду про закриття пов'язаної з VAB банком кримінальної справи 15 червня було оскаржене, і нині перебуває на розгляді в апеляційному суді.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка.

Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі перебуває за межами України.