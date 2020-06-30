Зеленський провів перше засідання Нацради реформ
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що глава держави, відкриваючи засідання, оцінив якість і динаміку втілення змін в Україні.
«Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш вулицею й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість», – сказав Зеленський.
Він додав, що реформи також вимагають сміливості та швидких дій.
Глава держави наголосив на необхідності судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я.
Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері диджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту «Велике будівництво».
Як повідомлялося, Національна рада реформ - спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторинг їх реалізації. Була створена 13 серпня 2014 року.
Фото: president.gov.ua