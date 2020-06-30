Зеленський провів перше засідання Нацради реформ

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що глава держави, відкриваючи засідання, оцінив якість і динаміку втілення змін в Україні.

«Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш вулицею й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість», – сказав Зеленський.

Він додав, що реформи також вимагають сміливості та швидких дій.

Глава держави наголосив на необхідності судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я.

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Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері диджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту «Велике будівництво».

Як повідомлялося, Національна рада реформ - спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторинг їх реалізації. Була створена 13 серпня 2014 року.

Фото: president.gov.ua