Стефанчук закрив засідання Ради

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив ранкове засідання парламенту у вівторок, 30 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим", - сказав Стефанчук.

Як повідомлялося, на засіданні 30 червня Рада почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Усього до проєкту внесено близько 3500 поправок.

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Рада схвалила процедуру розгляду поправок до законопроєкту, згідно з якою поправки розглядаються не по черзі, а по блоках конкретних авторів.

Також на початку засідання народні депутати внесли до порядку денного сесії ряд законопроєктів.