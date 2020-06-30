Разумков відкрив ранкову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у вівторок.

У залі зареєстровано 282 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Серед питань порядку денного у вівторок – президентський законопроєкт №3734 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)".

Також Рада має розглянути законопроєкт №3720 "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України".

Крім того, парламент має розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".