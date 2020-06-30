Стефанчук: Вже є перше бачення законопроєкту про опозицію

Члени робочої групи Верховної Ради, що займається розробкою законопроєкту про опозицію, почали виходити на перші бачення цього документа.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 30 червня під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Робоча група, яка створена Головою Верховної Ради, продовжує напрацьовувати законопроєкт про парламентську опозицію. ...Ми почали вже виходити на перші бачення цього законопроєкту. Ми проводимо дискусії по певних реперних точках, але все ж таки розуміння і підтримка є щодо необхідності цього законопроєкту і щодо основних положень", - зазначив перший віцеспікер.

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Як відомо, монобільшість у парламенті планує у вересні представити на обговорення законопроєкт про опозицію.

В Україні за всі роки незалежності поки не ухвалено жодного закону про опозицію.